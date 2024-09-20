Москва, 20 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Налог на имущество, а также земельный и транспортный налоги следует уплатить в срок до 1 декабря, заявил 20 сентября глава Центра правопорядка в Москве и Подмосковье Александр Хаминский.

(сс) Meditations

«Что касается налога на имущество, земельного налога и транспортного, то данные налоги уплачиваются гражданами не позднее 1 декабря года, следующего за годом, за который исчислен налог», — процитировало Хаминского «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Федеральная налоговая служба начала рассылать владельцам объектов недвижимости, земельных участков и транспортных средств уведомления для оплаты налогов на имущество за минувший год. Информация начала появляться в личных кабинетах налогоплательщиков.

Также ФНС начала рассылку уведомлений о начисленном налоге на процентные доходы по вкладам.

По данным группы консалтинговых компаний FinExpertiza, в 2023 году налоговые сборы в консолидированный бюджет выросли относительно 2022 года на 7,7% — до 36,2 трлн рублей. Рост совокупных сборов замедлился в два раза и лишь немногим превысил инфляцию. Это произошло из-за сокращения сырьёвых налогов.