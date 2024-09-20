Вашингтон, 20 сентября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Экс-президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что за время своего нахождения в Белом доме он очень много сделал для Израиля, однако только 24% американских евреев готовы сейчас отдать свои голоса за политика. Он заявил об этом 19 сентября на предвыборном мероприятии «Борьба с антисемитизмом в Америке» в Вашингтоне, его слова привела газета The New York Times.

JIM LO SCALZO/EPA/ТАСС Кандидат на пост президента США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп

«Несмотря на всё, что я сделал для Израиля, я получил всего 24% голосов [американских] евреев. Со мной действительно обращались не очень хорошо, но это история моей жизни», — сказал кандидат от республиканцев.

Трамп также заявил, что американская Демпартия «проклинает» живущих в США евреев, которые при этом «голосуют за врага». По словам экс-главы Белого дома, «еврейский народ будет иметь непосредственное отношение» к его возможному проигрышу на выборах.

Он добавил, что должен получить на предстоящих выборах «100% еврейских голосов» из-за своей политики по отношению к Израилю в период его президентства.

По информации издания, по состоянию на конец 2022 года в США проживало 333,2 млн человек, из которых немногим более 2% составляют евреи, которых считают одной из наиболее либеральных групп населения страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 20 сентября Трамп заявил, что собирающимся голосовать за кандидата на пост главы государств от Демократической партии и вице-президента США Камалу Харрис американским евреям необходимо «проверить голову». По словам кандидата от республиканцев, в случае его поражения на выборах «еврейский народ понесёт серьёзные потери», а «Израиль прекратит своё существование через два года».

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск 18 сентября написал, что США «скатятся в тиранию» в случае поражения Трампа на выборах. По его мнению, из-за этого экс-глава Белого дома должен победить на выборах президента США.

Трамп пообещал, что, став президентом, наладит отношения с Россией и Китаем. Он также в очередной раз пообещал урегулировать украинский конфликт, добавив, что якобы сможет этого добиться ещё до своей инаугурации.