Москва, 20 сентября, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Шестнадцатилетний москвич попал в токсикологическую реанимацию после того, как на спор съел головку чеснока в парке. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Александр Кряжев/РИА Новости

15 сентября скорая госпитализировала из парка «Долины реки Сетунь» 16-летнего молодого человека с сильным отравлением. Информацию о госпитализации передали в полицию. Сотрудники опросили друзей подростка, которые рассказали, как их приятель потерял сознание.

«Павел (имя изменено) пришёл к нам около 21:00. От него немного пахло алкоголем, но не сильно, внешне он не был пьяным. Мы вместе пошли в магазин и там купили еды, а ещё чеснока, потому что Паша сказала, что съест головку целиком. Потом он действительно почистил чеснок и стал его есть, потом закашлял и упал на землю. Он неоднократно нас разыгрывал разными способами, и мы не поверили сначала, что ему плохо», — рассказал полицейским один из друзей пострадавшего.

После того как парень упал на землю, он не вставал в течение нескольких минут. Друзья попытались привести молодого человека в сознание, но у них не получилось, и они вызвали скорую помощь. Медики оказали юноше первую помощь и госпитализировали в токсикологическую реанимацию с предварительным диагнозом «отравление».

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.