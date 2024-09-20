Москва, 20 сентября, 2024, 13:07 — ИА Регнум. Управление делами президента оценит характеристики нового седана бизнес-класса Lada Aura, выходящего в серийное производство. Только после этого будет принято решение о возможности использовать авто для госслужащих. Об этом 20 сентября на брифинге заявил пресс-секретарь России Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Так спикер Кремля ответил на вопрос журналистов о перспективах использования машины в качестве отечественного транспорта для чиновников.

«У нас есть управление делами президента, собственно, которое оценивает и ценовые характеристики, и характеристики по надёжности автомобилей, которые используются в государственной службе. Будет это сделано и на этот раз«, — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум 19 сентября, стоимость в размере более 3 млн рублей планируется установить на самую оснащённую версию Lada Aura, в которой будут использованы некоторые компоненты от модели Aurus — премиальная аудиосистема, задний диван с регулировками и массажем, натуральная кожа в салоне и др.

Президент России Владимир Путин в начале августа назвал модель Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем. Глава государства отметил, что машина также обладает хорошей управляемостью.

Именно на машине данной модели российский лидер 16 июля прибыл в Тверскую область на открытие последнего участка трассы М-11. Модель Lada Aura — новинка АвтоВАЗа, которая отличается от других моделей увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, а её двигатель в 1,8 литра имеет мощность в 122 лошадиные силы.