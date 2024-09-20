Москва, 20 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Желание норвежского гроссмейстера, экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена отсрочить возвращение российских шахматистов к участию в соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) было ожидаемым. Об этом 20 сентября заявил двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов.

Максим Блинов/РИА Новости Анатолий Карпов

Ранее, 19 сентября, Карлсен выразил протест по поводу возможного полного снятия санкций с российских и белорусских шахматистов.

Карпов отрицательно оценил позицию норвежца.

«Но от него было трудно ожидать чего-то другого. Что же, он будет выступать за то, чтобы [его] оппозиция усилилась и хорошие шахматисты вернулись в бой?» — процитировало россиянина «РИА Новости».

Он не исключил, что мнение ведущего шахматиста мира может повлиять на итоговое решение FIDE. Вопрос о возможности возвращения российских и белорусских шахматистов на турниры международной федерации обсудят на генеральной ассамблее, которая состоится 21–22 сентября в Будапеште.

Как сообщало ИА Регнум, в июне комиссия FIDE по этике отстранила Федерацию шахмат России на два года. ФШР, а также главу FIDE Аркадия Дворковича обвинили в нарушении этического и дисциплинарного кодекса федерации. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда же заявила, что подобными действиями FIDE исключила саму себя из мировых шахмат.

В феврале 2022 года FIDE приняла решение о том, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Сборным командам обеих стран участвовать в соревнованиях запрещено, кроме того, на территории России и Белоруссии не проводятся турниры федерации. В ноябре 2023 года федерация продлила разрешение российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации до 2025 года.