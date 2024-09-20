Карпов назвал ожидаемой позицию Карлсена по санкциям к шахматистам из РФ
Москва, 20 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Желание норвежского гроссмейстера, экс-чемпиона мира Магнуса Карлсена отсрочить возвращение российских шахматистов к участию в соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE) было ожидаемым. Об этом 20 сентября заявил двенадцатый чемпион мира Анатолий Карпов.
Ранее, 19 сентября, Карлсен выразил протест по поводу возможного полного снятия санкций с российских и белорусских шахматистов.
Карпов отрицательно оценил позицию норвежца.
«Но от него было трудно ожидать чего-то другого. Что же, он будет выступать за то, чтобы [его] оппозиция усилилась и хорошие шахматисты вернулись в бой?» — процитировало россиянина «РИА Новости».
Он не исключил, что мнение ведущего шахматиста мира может повлиять на итоговое решение FIDE. Вопрос о возможности возвращения российских и белорусских шахматистов на турниры международной федерации обсудят на генеральной ассамблее, которая состоится 21–22 сентября в Будапеште.
Как сообщало ИА Регнум, в июне комиссия FIDE по этике отстранила Федерацию шахмат России на два года. ФШР, а также главу FIDE Аркадия Дворковича обвинили в нарушении этического и дисциплинарного кодекса федерации. Официальный представитель МИД Мария Захарова тогда же заявила, что подобными действиями FIDE исключила саму себя из мировых шахмат.
В феврале 2022 года FIDE приняла решение о том, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Сборным командам обеих стран участвовать в соревнованиях запрещено, кроме того, на территории России и Белоруссии не проводятся турниры федерации. В ноябре 2023 года федерация продлила разрешение российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации до 2025 года.