Владивосток, 20 сентября, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Компания «РЖД» с 15 декабря возобновит регулярные пассажирские перевозки из Приморского края в КНР и КНДР, которые были прекращены из-за пандемии коронавируса. Об этом 20 сентября на III Всероссийском туристическом форуме «Открой Дальний Восток» сообщил начальник Дальневосточной региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре ОАО «РЖД» Сергей Фомичёв.

Александр Кряжев/РИА Новости

Он добавил, что международное совещание по поводу открытия границ для пассажирского сообщения состоялось на прошлой неделе. Фомичёв уточнил, что с 15 декабря стартуют перевозки на направлениях Суйфэньхэ (КНР) ― Гродеково (РФ) поездом китайского формирования и Хасан (РФ) — Туманган (КНДР).

«И с 15 декабря начинаем работать с северокорейской дорогой на участке Хасан (РФ) ― Туманган (КНДР) три раза в неделю. Открываем границы, это создаст туристический поток», ― процитировал «Интерфакс» Фомичёв.

Международное сообщение будет учтено также в графике на 2024–2025 годы, добавил начальник службы. Также, по его словам, в разработке у железнодорожников находится маршрут Владивосток ― Хасан ― Раджин.

В настоящее время через пограничный переход Гродеково ― Суйфэньхэ осуществляются только грузовые перевозки.

Как сообщало ИА Регнум, с апреля 2020 года пункты пропуска на границе с Россией прекратили свою работу из-за «нулевой терпимости» Китая к коронавирусной инфекции. С 8 января прошло года пункты пропуска Пограничный — Суйфэньхэ и Хуньчунь — Краскино на границе Приморского края и провинций Китая возобновили работу.

Специалист по северокорейскому направлению одной из туристических компаний Наталья Зинина 12 апреля отметила, что власти Приморского края обсуждают вопрос возобновления пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Расон.

Агентство Reuters со ссылкой на сообщения туристической компании 14 августа сообщило, что власти КНДР в декабре 2024 году намерены возобновить допуск организованных групп туристов иностранных государств, прекращенный в 2020 году из-за пандемии COVID-19. Туристические компании смогут организовывать поездки в северокорейский город Самджиен и, возможно, в другие регионы страны.