Москва, 20 сентября, 2024, 12:46 — ИА Регнум. Сборная России сможет вернуться на международные турниры через два года после завершения специальной военной операции. Об этом 20 сентября заявил почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

ИЗВЕСТИЯ / Семен Орлов

«Мой личный расчёт такой: как только закончится специальная военная операция, через два года нас вернут», — сказал Колосков в интервью «Чемпионату».

Он добавил, что выступал против перехода из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), поскольку уровень игры там значительно ниже и потому что санкции введены не только УЕФА, но и Международной федерацией футбола (ФИФА).

Как передавало ИА Регнум, 26 апреля президент РФС Александр Дюков заявил о паузе в переговорах по допуску российских команд на международные турниры. Он отметил, что российская сторона привела все аргументы для этого, теперь «мяч на половине поля УЕФА». При этом он добавил, что у России по-прежнему есть возможность смены конфедерации.

В марте 2022 года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований. Таким образом, клубы из России не были допущены до еврокубков.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал постановление, согласно которому отстранение российских команд от соревнований не является дискриминационным.

В декабре 2023 года исполнительный комитет РФС проголосовал против перехода из УЕФА в АФК. Все члены исполкома посчитали, что в этом нет смысла без гарантий от ФИФА.

Дюков отмечал, что в будущем РФС ещё может вернуться к идее перехода в АФК. По его словам, можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что Россию примут в азиатскую конфедерацию. Он добавил, что сам по себе переход не будет означать, что автоматически российские команды смогут принимать участие в официальных матчах, для этого важна позиция и поддержка ФИФА.