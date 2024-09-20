Москва, 20 сентября, 2024, 13:01 — ИА Регнум. Страны Европейского союза находятся в активном поиске вариантов сохранения транзита российского газа через Украину в связи с тем, что Киев отказался продлевать транзитный договор, сообщают 20 сентября «РИА Новости».

Алексей Витвицкий/РИА Новости

«Без этого транзита цены могут взлететь до $600–650 за 1 тыс. кубометров, что крайне невыгодно ЕС. Там определённо рассматривают возможность заключения контракта с «Газпром экспортом» и европейским энергетическим предприятием, которое, в свою очередь, подпишет соглашение с оператором газотранспортной системы Украины», — заявил доцент кафедры информатики РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

Трубопровод, идущий через Украину, обеспечивает пять процентов общего газового импорта Евросоюза. Второй газпровод, по которому поступает российский газ в ЕС, — «Турецкий поток». Для Австрии и Словакии потеря газа достаточно болезненна.

Как сообщало ИА Регнум, Россия и Украина в 2019 году заключили контракт на транзит газа, срок действия которого заканчивается 31 декабря 2024 года. Через украинскую территорию газ поступает в страны Центральной Европы, прежде всего в Словакию, Венгрию и Австрию.

В марте 2024 года министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не будет продлевать контракт на транзит. Глава офиса главы киевского режима Михаил Подоляк 30 августа заявил, что Киев с 10 января 2025 года прекращает транзит в ЕС российского газа и нефти.

Москва неоднократно заявляла, что Россия не зависит от поставок газа в страны Европейского союза. В феврале президент РФ Владимир Путин призвал страны ЕС самим решить, будут ли они приобретать российский газ. Россия не останется без рынка сбыта газа.