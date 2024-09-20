Москва, 20 сентября, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Бывший участник «Дома — 2» Александр Сивков обманул 43-летнюю адвоката из Москвы, пообещав сделать её моделью и провести модный показ с её участием на Сахалине. Женщина перевела Александру около 100 тыс. рублей, но показ не состоялся. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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В марте 2024 года 43-летняя адвокат из Москвы вступила в Ассоциацию моделей по приглашению Александра Сивкова.

«Позже он сообщил, что женщина якобы отобрана в основной состав моделей и ее кандидатуру одобрили в качестве аккредитованной модели на показ 6 апреля. Ей прислали ссылку на оплату организационного взноса 5 000 рублей», — сообщил источник.

Через несколько дней Сивков прислал сообщение, что показ состоится на Сахалине в период с 26 по 29 апреля. Стоимость поездки, по словам Сивкова, составляет 40 000 рублей. 27 марта женщина перевела 80 000 рублей за билеты для себя и своего сына. Женщина так же оплатила свое портфолио и страховые взносы. За несколько дней до вылета она поинтересовалась, из какого аэропорта и в какое время планируется рейс на Сахалин.

«Мужчина ответил, что вылет из Шереметьево в 17:10, женщина проверила рейс на сайте аэропорта Шереметьево, и действительно, оказалось, что такой рейс был. Она уточнила, кто будет регистрировать на рейс, и Сивков ответил, что он самостоятельно всех регистрирует, и убедил, что все будет хорошо», — сообщил источник.

Но за день до вылета, 25 апреля, Сивков написал в чат, где были и другие девушки-модели, что из-за плохого поведения некоторых девушек поездка отменяется и он всем вернет деньги. Деньги он так и не вернул.

15 июля адвокат написала заявление в полицию о мошенничестве. Проводится проверка.