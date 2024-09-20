Гуйчжоу, Китай, 20 сентября, 2024, 12:16 — ИА Регнум. В Китае суд приговорил к 13 годам лишения свободы чиновницу Чжун Ян, которая завела романы с 58 подчинёнными, сообщило 19 сентября издание South China Morning Post.

163.com Чиновница Чжун Ян

Чжун Ян возглавляла Цяньнань-Буи-Мяоский автономный округ в провинции Гуйчжоу. Её осудили за полученные взятки, общая сумма которых составила 60 млн юаней (790 млн рублей), и за неправомерное поведение, включая сексуальные отношения с подчинёнными.

Суд приговорил чиновницу к штрафу в размере 1 млн юаней (порядка 13 млн рублей), и 1 сентября она была исключена из рядов Компартии Китая.

Как отметило издание, Чжун Ян стала членом партии в возрасте 22 лет и смогла построить внушительную карьеру: её назначили на должность губернатора и замсекретаря партийного комитета Цяньнань-Буи-Мяоского округа. Тогда политика даже прозвали «красивым губернатором» за яркую внешность. По данным издания, Чжун Ян в числе прочего любила посещать ночные клубы.

На неё стали поступать жалобы от тех представителей бизнеса, которым она отказывала в покровительстве. Один из предпринимателей заявил, что Чжун Ян пренебрегала компаниями, не имеющими с ней личных связей, а это подавляло рост частного бизнеса в регионе.

В апреле 2023 года правительство Гуйчжоу начало расследование действий чиновницы, в ходе которого выяснилось, что Чжун Ян брала крупные взятки. Так, она одобрила разработку 170 тыс. кв. метров земли в высокотехнологичной промышленной зоне для бизнесмена, с которым у неё были близкие отношения. Позже он перевёл землю под застройку, от чего Чжун Ян получила значительную прибыль.

В октябре 2022 года высокопоставленный китайский чиновник по борьбе со взяточничеством Сяо Пэй публично объявил, что в Китае распространение коррупции было эффективно сдержано после XVIII съезда Компартии в 2012 году. Порядка 80 тыс. чиновников добровольно признались в своих проступках за последние пять лет.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в Москве суд арестовал пентхаус, принадлежащий жене обвиняемого в покушении на получение взятки исполняющего обязанности директора ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов» Евгения Маковского. Он был арестован в конце прошлого года при попытке получить взятку в размере 19 млн рублей от «Русбиофарм». За деньги он обещал продлить договор на поставку вакцин от COVID-19 «Конвасэл».