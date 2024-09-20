Санкт-Петербург, 20 сентября, 2024, 12:08 — ИА Регнум. На сегодняшний день у США из инструментов внешней политики остались лишь санкции и угрозы. Об этом 20 сентября заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков на полях Евразийского женского форума.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«В арсенале внешней политики США, кроме санкций, угроз, давления, ничего не осталось. Это отражение полностью разложившейся системы, которая в итоге потерпит крах», — сказал дипломат, комментируя планы Вашингтона по ужесточению санкций против поставок нефти из РФ на мировой рынок.

По словам Рябкова, такие планы представляют собой один из элементов продолжающегося политико-психологического давления Вашингтона на российский бизнес и на международное сообщество.

Вместе с тем замглавы МИД призвал не переоценивать такого рода шаги США, отметив, что ключевые звенья энергетического сектора РФ уже в течение долгого времени находятся под незаконными санкциями, являющимися следствием бессилия американских властей.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил, что Вашингтон собирается ужесточить санкционные меры против РФ, в том числе путём введения новых ограничений на экспорт российских энергоносителей. Он уточнил, что власти США собираются активизировать усилия по ужесточению ограничений, касающихся экспортного контроля в отношении РФ.

В начале июля газета The New York Times написала, что Вашингтон не хочет вводить новые санкции против российских нефтяных танкеров из опасений, что это приведёт к росту нефтяных цен. Отмечалось, что такие меры не могут быть приняты в ближайшее время и находятся на рассмотрении.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак 6 июня заявил, что Россия за четыре месяца увеличила долю дружественных стран в экспорте нефти до 95%, при этом 70% платежей обеспечиваются национальными валютами. По его словам, отечественная нефтяная отрасль «работает устойчиво», несмотря на все трудности.