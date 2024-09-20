Вашингтон, 20 сентября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Евреям, которые намерены голосовать за кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис, необходимо «проверить голову». Об этом заявил её оппонент от республиканцев Дональд Трамп на мероприятии «Борьба с антисемитизмом в Америке», которое состоялось в пятницу, 20 сентября.

Evan Vucci/AP/TASS Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп

Он также указал, что в случае его поражения на выборах «еврейский народ понесёт серьёзные потери», а «Израиль прекратит свое существование через два года».

Во время выступления Трамп в числе прочего раскритиковал американских студентов, которые протестуют против действий Израиля в отношении ХАМАС.

«В первую же неделю моего пребывания в Овальном кабинете моя администрация свяжется с главой каждого учебного заведения и ясно даст понять, что если антисемитская пропаганда не прекратится, то заведение лишится аккредитации и федеральных налоговых льгот», — цитирует политика NBC News.

Как передавало ИА Регнум 17 сентября, Трамп пообещал, что, став президентом, наладит отношения с Россией и Китаем. Также он подчеркнул, что намерен в случае победы на выборах урегулировать конфликт на Украине. При этом Трамп полагает, что добиться завершения конфликта нужно ещё до инаугурации.

16 сентября Трамп заявил, что именно риторика Харрис и действующего президента США Джо Байдена спровоцировала второе покушение на него. Он отметил, что преступник, который планировал застрелить его во время игры в гольф, был их слушателем и почитателем. Трамп считает, что большую роль сыграл тот факт, что оппоненты открыто называют его «угрозой демократии».