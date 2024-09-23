Самара, 23 сентября, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Студенты Самарского национального исследовательского университета имени академика Королёва придумали прототип полностью автоматической теплицы, способной круглогодично давать урожай овощей и зелени прямо на домашнем подоконнике. Это изобретение может целый месяц самостоятельно заботиться о посаженных растениях без присмотра хозяина. Особые агрономические знания и навыки тоже не нужны — достаточно выбрать вид растения и электронный «мозг» теплицы, разработанный на базе бортового компьютера сверхминиатюрного космического аппарата, сам подберёт наиболее подходящую программу роста.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева

«Существуют на рынке и полностью готовые системы автоматизации, уже настроенные и вмонтированные в теплицы. Но они, как правило, дорогие и установлены в теплицах большого размера, которые в квартире не разместишь. Наша же разработка — это комплексное решение для домашнего использования, тут будут предусмотрены все необходимые для выращивания растений автоматические системы, и ничего не нужно дополнительно настраивать», — рассказала автор проекта, студентка Полина Яковлева.

По её словам, благодаря заранее составленным алгоритмам пользователю теплицы будет достаточно указать системе, какое растение или виды растений будут выращиваться, и электронный блок самостоятельно выберет программу и будет контролировать её выполнение.

«Единственное, что необходимо будет делать человеку, — это периодически доливать воду и добавлять удобрения в соответствующие резервуары системы автополива», — добавила она.

В такой теплице можно будет выращивать любую зелень, бобовые культуры, овощи и ягоды — самые разные растения, которые не требуют опыления или являются самоопыляемыми и высота которых в обычных условиях не превышает 50-60 сантиметров. Кроме того, её можно использовать как систему для ухода за домашними цветами.

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева

Проект победил в конкурсе «Студенческий стартап», который помогает талантливой молодежи практически с нуля реализовывать идеи с большим потенциалом коммерциализации. «Студенческий стартап» входит в федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». Он помогает сформировать экосистему для развития бизнеса с университетской скамьи и вывести на рынок собственный инновационный продукт. А погружаться в исследовательский мир уже в студенчестве помогает, в том числе, нацпроект «Наука и университеты».

И самарские изобретатели — не единственные победители конкурса «Студенческий стартап». По его итогам в 2024 году гранты в размере одного миллиона рублей получили две тысячи студентов, запускающих перспективные проекты с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований.

С нацпроектом «Наука и университеты» гранты получают не только студенты, но и вузы. Для укрепления научно-исследовательского потенциала университетов создана программа «Приоритет-2030». По ней в высших учебных заведениях открываются современные лаборатории, новые кафедры и программы, запускаются масштабные научные проекты. Это позволяет молодежи не только получить качественное высшее образование, но и принимать участие в исследованиях и создании передовых технологий, не дожидаясь окончания вуза. В 2024 году грантополучателями стали 118 вузов из 50 регионов.

Например, в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) открыла свои двери многофункциональная биржевая лаборатория MOEX Lab. Для студентов она станет окном в мир биржевой торговли, поможет определиться с карьерой в финансово-инвестиционной сфере и выбрать будущую специализацию. А исследователям и экспертам откроется доступ к огромному массиву финансовых данных для использования в своих научных работах.

«Уверен, лаборатория, как часть факультета международного бизнеса и университета в целом, сыграет очень серьезную роль и с точки зрения обучения, и с точки зрения исследовательских проектов», — подчеркнул ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

Как сообщало ИА Регнум, нацпроект «Наука и университеты», который реализуется по решению президента Владимира Путина, направлен на укрепление системы высшего образования и создание новых возможностей для молодежи России в научной среде. Он обеспечивает студентов всеми необходимыми условиями для комфортного и продуктивного обучения и для создания масштабных научных проектов на базе университетов.

Нацпроект вносит значительный вклад в рост привлекательности российской науки и образования для ведущих отечественных и зарубежных ученых, молодых исследователей и студентов, а высшее образование становится более доступным для россиян.