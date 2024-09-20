* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 20 сентября, 2024, 11:20 — ИА Регнум. Против актёра Кирилла Канахина (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), состоящего в «Русском добровольческом корпусе» (РДК — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), возбудили новое уголовное дело, 20 сентября сообщается на сайте Второго окружного военного суда Москвы.

Кадр из видео Кирилл Канахин (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов)

В новом уголовном деле фигурируют более десяти статей. Максимальный срок по ним — пожизненное заключение. Дело передали в суд накануне, 19 сентября.

Кроме того, в суд поступили материалы уголовного дела, возбуждённого против главаря РДК Дениса Капустина (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистам). Ему также грозит второй пожизненный срок. Второй окружной военный суд Москвы в ноябре 2023 года заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению за организацию нападения на Брянскую область.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля Второй западный окружной военный суд заочно приговорил актёра Канахина, известного по сериалу «Глухарь», к пожизненному заключению за его участие в РДК с 2022 года.

Как установил суд, Канахин участвовал в нападениях на мирных жителей и российских военных в Брянской, Белгородской и Херсонской областях. В ходе нападения РДК на Брянскую область были убиты двое мирных жителей, ещё двое, в том числе мальчик в возрасте десяти лет, получили ранения. Боевики также совершили несколько диверсий. Дело слушалось в закрытом режиме.