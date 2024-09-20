Санкт-Петербург, 20 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Вербовка властями Украины боевиков в Идлибе для атак на объекты в Сирии показывает, что террористический спрут киевского режима разрастается. Об этом 20 сентября на брифинге на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Украинский террористический спрут разрастается, он пускает в ход не только своих [военных], но и иностранных наёмников», — сказала она.

Захарова также указала на то, что киевский режим уже вовлечён в международное террористическое движение.

«Мы обратили внимание на недавние сообщения турецкой и сирийской газет Aydınlık и Al-Watan о ведении эмиссарами Украины, в том числе и лично руководителем Главного управления разведки минобороны Украины [Кириллом] Будановым (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), переговоров с террористической организацией «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эти переговоры ведутся киевским режимом по вопросам вербовки боевиков в сирийской провинции Идлиб для совместной подготовки атак на Россию», ― указала дипломат.

Дипломат добавила, что при этом за всеми действиями Украины стоит Запад.

«Киевский режим давно делает ставку на терроризм. Он угрожает всему миру непредсказуемыми, крайне опасными последствиями. <…> За всеми этими преступлениями киевского режима стоят США и Британия, в первую очередь», — отметила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября источник сообщил, что Киев занимается активным обучением террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» новым технологиям производства дронов. По его словам, эта работа ведётся в координации с США, чтобы в ближайшие месяцы открыть новый фронт против армии России в Сирии.

Турецкая газета Aydinlik 10 сентября написала, что Украина при поддержке США провела переговоры с представителями «Хайят Тахрир аш-Шам» в Сирии для привлечения боевиков к операциям против России. Отмечалось, что делегация киевского режима призывала террористов освободить радикальных чеченских и грузинских боевиков из тюрьмы, за что пообещала радикалам 75 дронов.

Позднее в этот же день официальный представитель МИД Захарова заявила, что киевский режим поддерживает контакты с террористами, используя их для совершения терактов в отношении россиян. По её словам, Киев уже превратился в новую международную террористическую группировку, за которой стоят США и Британия.