Москва, 20 сентября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по уголовному делу об убийстве в Донецке корреспондента агентства Sputnik, выходца из США Рассела Бентли с позывным Техас. Об этом 20 сентября сообщила глава управления взаимодействия со СМИ ведомства Светлана Петренко.

Нина Зотина/РИА Новости Рассел Бентли

«Следственным комитетом России установлены все лица, причастные к гибели Рассела Бентли, и обстоятельства совершённых преступлений», — процитировали её слова в Telegram-канале СК.

Петренко уточнила, что Главное военное следственное управление ведомства закончило расследование в отношении российских военнослужащих Виталия Вансяцкого, Владислава Агальцева, Владимира Бажина и Андрея Иорданова.

Их, в зависимости от роли каждого, обвиняют в групповом превышении полномочий, применении насилия и пыток, которые повлекли смерть потерпевшего, а также в укрывательстве особо тяжкого преступления с помощью перемещения останков.

«По данным следствия, 8 апреля 2024 года в городе Донецке военнослужащие Вансяцкий, Агальцев и Иорданов применили к нему физическое насилие и пытки, повлекшие его смерть. В тот же день Вансяцкий и Агальцев подорвали тротиловой шашкой автомобиль ВАЗ 2115 с его телом», — рассказала глава управления.

Она добавила, что затем военнослужащий той же войсковой части Бажин по указанию Вансяцкого переместил останки Бентли с места гибели последнего.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля отдел полиции Петровского района Донецка объявил Техаса в розыск. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян 19 апреля сообщила, что доброволец из США, воевавший за ополченцев ДНР и сотрудничавший с агентством Sputnik, погиб в Донецке.

Генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв 6 мая заявил о необходимости расследовать убийство Техаса и наказать виновных в его совершении. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» позднее уточнил, что подозреваемые в убийстве «носят погоны». Они задержаны и дают признательные показания.

Бентли приехал в Донбасс в 2014 году и вступил в ряды ополченцев, после чего воевал в составе батальоне «Восток» и участвовал в боях за донецкий аэропорт. Техас заявлял, что его восхитили мужество и стойкость жителей Донбасса, противостоявших украинским боевикам. Он также активно занимался волонтёрской деятельностью и был удостоен наград ДНР, а в марте 2022 года он заявил, что собрал $100 тыс. для помощи пострадавшим от агрессии Киева жителям Донбасса.