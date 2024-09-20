Новокузнецк, Кемеровская область, 20 сентября, 2024, 10:47 — ИА Регнум. Восемь машин, включая КамАЗ, столкнулись на Байдаевском мосту через реку Томь в городе Новокузнецке, никто не пострадал, сообщили 20 сентября в пресс-службе Госавтоинспекции по Кемеровской области.

УГИБДД ГУ МВД России по Кемеровской области

Как отметили в ГАИ, ДТП спровоцировал водитель КамАЗа, двигаясь со стороны посёлка Притомского. Он не выдержал безопасную дистанцию до идущей впереди машины и выехал на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем LADA Granta. Легковушка налетела на дорожное ограждение и столкнулась «Газелью», двигавшейся навстречу. Также произошло столкновение ещё пяти автомобилей, ехавших перед КамАЗом.

«В результате автоаварии причинён материальный ущерб, никто из участников ДТП не пострадал», — сообщили в ведомстве.

Движение по мосту к настоящему моменту восстановлено.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября в Ставропольском крае во время движения у микроавтобуса Mercedes-Benz лопнуло колесо. Автомобиль улетел в кювет и опрокинулся. В результате два человека погибли, ещё пять человек были доставлены в больницу.

В этот же день в Санкт-Петербурге по дороге в Кронштадт автобус King Long столкнулся с шестью легковыми машинами. Водитель транспортного средства не заметил затор, образовавшийся из-за перекрытия дороги, и наехал на шесть автомобилей. Три человека, в том числе ребёнок в возрасте четырёх лет, получили травмы.