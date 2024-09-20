Ижевск, 20 сентября, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Научно-производственное объединение «Ижевские беспилотные системы» (входит в концерн «Калашников») ко Дня оружейника представило макет комплекса дистанционного наблюдения и ретрансляции «Гранат-4-Э». Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе концерна.

Концерн «Калашников»

В составе комплекса беспилотник и мобильный пункт управления, созданный на базе КамАЗа с кузовом-фургоном.

«Комплекс предназначен для дистанционного наблюдения за местностью с помощью фото-, видео- и тепловизионной аппаратуры в любое время суток», — заявили в концерне.

Отмечалось, что дрон способен передавать данные в режиме времени, близком к реальному, на расстояние в десятки километров.

Ранее военная версия изделия, «Гранат-4», была использована в зоне спецоперации для круглосуточной воздушной разведки и наведения на цели. Беспилотник давал российским военным возможность поражать как одиночную боевую технику украинской армии, в числе которой был американский танк М1А1 Abrams, так и вражеские опорные пункты и переправы.

В концерне уточнили, что на дроне установлена оптико-электронная система, передающая кадры в хорошем разрешении. Она позволяет военным достоверно определять тип любой наземной цели.

Как сообщало ИА Регнум, 13 сентября концерн рассказал о разработке комплексной эшелонной защиты от дронов. Она будет включать не только средства поражения, но и разведки, подавления и физического уничтожения.

В августе в зону спецоперации направили первую партию разработанных ударных дронов под названием «Ночная ведьма». Их создали на основе украинских аппаратов «Баба-яга», усовершенствовав ряд характеристик. По информации разработчика, российский аппарат имеет широкополосную связь на нестандартной частоте. Также дрон через заданное время может сканировать эфир.

Ранее в зоне специальной военной операции появился новый российский беспилотник «Гербера». Он является младшей версией дрона «Герань-2», используется для разведки и наблюдения. Также «Гербера» способна выступать ложной целью.