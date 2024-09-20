Осло, 20 сентября, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Норвежский гроссмейстер, бывший чемпион мира Магнус Карлсен выступил против возвращения российских шахматистов к участию в соревнованиях под эгидой Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом 20 сентября сообщила газета Verdens Gang.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

Свой протест по поводу полного снятия санкций с российских и белорусских представителей этого вида спорта Карлсен выразил 19 сентября во время вручения награды лучшему шахматисту с 1924 года, которую он получил из рук президента FIDE Аркадия Дворковича. Шахматная федерация Норвегии также поддерживает позицию спортсмена, отметило издание.

«Советую не возвращать российскую и белорусскую шахматные федерации под эгиду FIDE», ― сказал гроссмейстер.

Вопрос о возможности возвращения российских и белорусских шахматистов на турниры FIDE будет обсуждаться на генеральной ассамблее федерации, которая состоится 21–22 сентября в Будапеште. Вернуть игрокам из России и Белоруссии полноценное право выступать на соревнованиях FIDE в августе предложил президент Киргизского шахматного союза Бабур Тольбаев.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале 2022 года FIDE приняла решение о том, что спортсмены из России и Белоруссии могут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Сборным командам обеих стран участвовать в соревнованиях запрещено, кроме того, на территории России и Белоруссии не проводятся турниры федерации.

В июле 2023 года президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов заявил, что совет FIDE рассмотрит возможность возвращения российских детских и паралимпийских команд на международные соревнования.

В ноябре 2023 года в пресс-службе федерации заявили, что FIDE продлила разрешение российским и белорусским игрокам выступать под флагом организации до 2025 года.