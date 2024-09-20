Вашингтон, 20 сентября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Власти США не верят в то, что применение украинскими формированиями дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь территории России сможет помочь Киеву переломить ситуацию в зоне боевых действий в свою пользу. Об этом вечером 19 сентября заявила на регулярном брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум

По её словам, позиция Вашингтона в этом вопросе пока не претерпела никаких изменений.

Сингх уточнила, что ранее министр обороны США Ллойд Остин «чётко дал понять», что возможность снятия ограничения для Киева на удары западным оружием вглубь России «не оказала бы решающего воздействия» на украинский конфликт.

«Речи не идёт о том, что какой-либо один вид оружия позволит победить в конфликте или неожиданно разблокирует что-то для украинцев», — сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву бить дальнобойными ракетами альянса вглубь России якобы не станет «красной чертой», за которой последует эскалация конфликта. Он также высказался в поддержку таких стран, как Великобритания и Франция, выступающих за разрешение украинским формированиям бить дальнобойными ракетами по российской территории.

Президент РФ Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий обсуждения Запада о якобы разрешении Киеву использовать высокоточное оружие для ударов вглубь российской территории, так как у украинской армии нет таких специалистов и разведданных со спутников НАТО. Глава государства уточнил, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине против России.