Москва, 20 сентября, 2024, 09:27 — ИА Регнум. В дорожной аварии на Мичуринском проспекте в Москве погибли три и пострадали четыре человека, сообщили 20 сентября в столичной Госавтоинспекции.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На Мичуринском проспекте столкнулись такси Volkswagen и автомобиль Ford. Авария произошла у дома №59.

«В результате дорожной аварии погибли три человека и четыре получили ранения различной степени тяжести», — сообщили в ГАИ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что в ДТП на Мичуринском проспекте погибли водитель такси и две пассажирки. Ещё четверых пострадавших госпитализировали: водителя и двух пассажиров Ford, а также пассажира такси.

Надзорное ведомство возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц»).