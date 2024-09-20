Киев, 20 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев с визитом. Она сообщила об этом 20 сентября на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Christoph Soeder/AP/TASS Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на железнодорожном вокзале в Киеве

«Я приехала сюда, чтобы обсудить поддержку со стороны Европы», — написала она.

По словам фон дер Ляйен, такая поддержка Евросоюза включает в себя вопросы подготовки к зиме, а также вступление Украины в сообщество и прогресс в получении Киевом кредитов от стран «Группы семи».

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября глава ЕК заявила, что намерена в Киеве обсудить с главой киевского режима Владимиром Зеленским проблемы обеспечения энергобезопасности на фоне приближения зимы. По её словам, ЕС готов оказать финансовую поддержку украинской энергетике, однако большую часть средств на эти цели планируется выделить из замороженных российских активов.

Ранее в этот же день издание Politico написало, что фон дер Ляйен, представив новый состав структуры, укрепила свою власть и получила полный контроль над делами ЕС. Уточнялось, что формирование нового состава ЕК стало кульминацией многомесячной стратегии по устранению несогласных с политикой фон дер Ляйен во время её первого срока на этом посту.