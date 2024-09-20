Москва, 20 сентября, 2024, 08:56 — ИА Регнум. Автомобиль Lada Aura будет оснащаться рядом опций премиум-сегмента. Об этом 19 сентября сообщила «Российская газета» со ссылкой на официальную брошюру компании «АвтоВАЗ».

Сергей Бобылев/РИА Новости

Отмечается, что габариты модели составят: длина 4690 мм (+245 мм к длине Vesta), ширина 1764 мм и высота 1505 мм (+9 мм к высоте Vesta). Клиренс Lada Aura будет составлять 176 мм.

Машину планируется оснащать обогревом всех сидений, а также подогревом руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Машина будет доступна покупателям в пяти вариантах цветов кузов: «Пантера», «Ледниковый», «Серенада», «Платина» и «Кориандр», а также с тремя вариантами обивки салона: светло-серая натуральная кожа, чёрная натуральная кожа и чёрная комбинация ткани с экокожей.

При этом автомобиль будет выпускаться в трёх комплектациях — Techno, Aura Black и Aura Grey, в которые по умолчанию войдут: подлокотник заднего дивана, металлические накладки на педали, пороги с гравировкой имени модели, глубокая тонировка задней полусферы окон (60%) и модем с предоплаченным тарифом.

Lada Aura Techno будет продаваться с 16-дюймовыми легкосплавными колесами, мультимедийной системой EnjoY 7' и обогревом только нижней части заднего дивана (подушки). У более продвинутых комплектаций будут литые 17-дюймовые диски, аудиосистема EnjoY Vision Pro 10', полный обогрев задних сидений, а также руль с двухцветной кожаной отделкой и тиснение кожи на сиденьях.

Как сообщало ИА Регнум, 19 сентября в пресс-службе компании «АвтоВАЗ» рассказали, что стоимость базовой версии Lada Aura составит 2,6–2,8 млн рублей. Отмечалось, что цену в размере более 3 млн рублей планируется установить на самую оснащённую версию новой модели, где будут использованы некоторые компоненты от Aurus.

Президент России Владимир Путин в начале августа назвал модель Lada Aura хорошим и комфортным автомобилем. Глава государства отметил, что машина также обладает хорошей управляемостью.