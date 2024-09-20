Москва, 20 сентября, 2024, 08:08 — ИА Регнум. По факту смертельного ДТП с такси на Мичуринском проспекте в Западном административном округе Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокуратура Москвы

«Ночью на Мичуринском проспекте в остановившийся на светофоре автомобиль такси врезался автомобиль «Форд» под управлением мужчины 1997 года рождения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

В результате ДТП погибли водитель такси и две пассажирки. Ещё одному пассажиру такси, а также водителю «Форда» и двум пассажирам потребовалась медицинская помощь. Их госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трёх лиц»).

Как передавало ИА Регнум, 14 июня на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири водитель минивэна сбил на большой скорости девятерых пешеходов. Погибли пять человек. Водителя автомобиля задержали. Выяснилось, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар.

20 сентября в объединённой пресс-службе судов Амурской области сообщили, что суд приговорил водителя к 14 годам колонии общего режима, а также запретил ему управлять транспортными средствами в течение трёх лет после отбытия основного наказания.