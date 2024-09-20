Штат Мичиган, США, 20 сентября, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Вице-президент США и кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис заявила, что застрелит каждого, кто посмеет ворваться в её дом. Соответствующее заявление политик сделала 19 сентября на предвыборном мероприятии в Мичигане, сообщает издание Hill.

Nell Redmond/AP/TASS Кандидат на пост президента США от Демократической партии, вице-президент Камала Харрис

Вопрос о применении огнестрельного оружия задала Харрис знаменитая телеведущая Опра Уинфри. Вице-президент ответила, что огнестрельное оружие у неё есть и она готова его применить в случае необходимости.

«Если кто-нибудь ворвётся ко мне в дом, то получит пулю. Мне, наверное, не следовало этого говорить. Но мои помощники потом разберутся с этим», — пояснила Харрис. Отмечается, что эти слова она произнесла со смехом.

Кроме того, политик-демократ отметила, что не собирается ограничить право американцев на владение огнестрельным оружием, гарантированное второй поправкой к Конституции США. Однако одновременно Харрис указала, что планирует добиваться ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис опережает своего соперника на предстоящих выборах республиканца Дональда Трампа по уровню поддержки среди избирателей.

При этом сама Камала Харрис заявила, что предвыборная гонка будет оставаться напряжённой до самого конца. По её словам, ориентироваться на результаты социологических опросов рано, поскольку ситуация может измениться до выборов в ноябре.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Борьбу за пост главы Белого дома ведут кандидат от демократов Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.