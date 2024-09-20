Наёмники из Германии и Новой Зеландии сбежали с передовой — 939-й день СВО
Пленный: наёмники из Германии и Новой Зеландии сбежали с передовой — 939-й день СВО
Немецкий и новозеландский снайперы, примкнувшие к Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбежали с передовой на угледарском направлении. Несколько дней при сильных обстрелах иностранцы отсиживались в «норах» (так называют окоп для одного человека в виде ямы) между Владимировкой и Никольским в ДНР, а потом ушли, сказав, что больше не придут, поделился с «РИА Новости» 20 сентября военнопленный Артём Казарченков. Таким известием ознаменован наступивший, 939-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.
Минобороны тем временем известило об уничтожении в ночь на 20 сентября восьми украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области.
Эффективно борются с разведывательными вражескими дронами и в курском приграничье. Уникальные возможности ЗРК «Тор-М2» позволяют расчётам обеспечивать надежную защиту войск при совершении марша, занятии районов и огневых позиций ракетчиками и артиллеристами, отметили в оборонном ведомстве, обнародовав видеокадры того, как баллистические ракеты и ударные дроны разбивают позиции противника.
На авдеевском направлении военнослужащие группировки войск «Центр» овладели укрепрайоном ВСУ, обратив врага в бегство.
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