Благовещенск, 20 сентября, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Водитель, сбивший в состоянии алкогольного опьянения девять человек, приговорён к 14 годам лишения свободы Благовещенским районным судом. Об этом 20 сентября сообщила объединенная пресс-служба судов Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд признал водителя виновным по статье о нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Мужчину приговорили к 14 годам колонии общего режима. Кроме того, ему на три года запрещено управлять транспортными средствами после отбытия основного наказания.

Также водитель должен будет возместить компенсацию за моральный и материальный ущерб потерпевшим. Общий моральный ущерб, который должен возместить шестерым потерпевшим водитель, составляет 15 млн руб.

Ранее ИА Регнум сообщало, что авария произошла 14 июня на въезде в Благовещенск со стороны села Чигири. Водитель минивэна сбил на большой скорости девятерых пешеходов. Погибли пять человек: на месте ДТП от полученных травм умерли двое подростков (14 и 15 лет) и женщина (49 лет), позже в больнице скончались ещё двое — женщина (50 лет) и подросток (15 лет).

Водителя автомобиля задержали. Выяснилось, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и выехал на тротуар.