Москва, 20 сентября, 2024, 05:33 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на складе в деревне Апаринки Московской области. Об этом в ночь на 20 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«В Подмосковье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение. Сотрудники ведомства не допустили перехода огня на соседние здания», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС.

В ликвидации пожара задействованы 65 специалистов и 22 единицы техники.

Как передавало ИА Регнум, ранее огнеборцы МЧС в условиях сильного задымления локализовали пожар на складе в Подмосковье на площади 4200 квадратных метров. Сообщалось, что в результате пожара обрушилась кровля здания. Сведений о пострадавших не поступало.