Осло, 20 сентября, 2024, 04:13 — ИА Регнум. Гражданин Норвегии, владеющий компанией, предположительно, причастной к поставкам пейджеров в Ливан, исчез после массовых взрывов электроники. Об этом 19 сентября сообщила британская газета Daily Mail.

Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Речь идёт о зарегистрированной в Болгарии компании Norta Global Ltd, которая принимала участие в цепочке поставок электроники в Ливан. Уточняется, что владельцем компании, согласно документам, является 39-летний гражданин Норвегии индийского происхождения Ринсон Йоси (Rinson Jose).

Предполагается, что Йоси 17 сентября уехал в запланированную задолго до событий в Ливане деловую командировку. Руководство его основного работодателя, норвежского медиаконгломерата NHST, попыталось с ним связаться на следующий день, 18 сентября, но безуспешно, после чего обратилось в службу безопасности Норвегии.

Полиция Норвегии объявила о начале предварительного расследования в связи с информацией, полученной о Йоси. Однако подчёркивается, что пока нет оснований утверждать, что норвежец был каким-либо образом причастен к тайной операции по закладке взрывчатки в электронные устройства.

Ранее ИА Регнум сообщало, что операция по подрыву средств связи в Ливане готовилась как минимум 15 лет. По данным телеканала ABC News, к производству пейджеров, раций и других средств связи, взорвавшихся в Ливане на бойцах движения «Хезболла», «приложил руку» Израиль.

В подготовке для прикрытия использовались подставные компании. Таких компаний, созданных Израилем исключительно для прикрытия личности создавших пейджеры со взрывчаткой сотрудников израильской разведки, было выявлено как минимум две.

Тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия сдетонировавших в Ливане пейджеров была произведена будапештской фирмой BAC Consulting Kft. по лицензии. В правительстве Венгрии заявили, что фирма была посредником и пейджеры никогда не находились на территории страны. Сообщалось, что в сделке также участвовала болгарская компания Norta Global Ltd.

В Ливане 18 сентября начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в стране 17 сентября.

По информации источника агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных членами движения «Хезболла», за несколько месяцев до последних событий.

«Хезболла» пообещала Израилю жёсткий ответ на бойню в отношении ливанского народа. В движении также назвали неизбежной для Тель-Авива расплату за диверсию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшие в Ливане взрывы ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, а подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля.