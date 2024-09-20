Берлин, 20 сентября, 2024, 04:04 — ИА Регнум. Германия оказалась в положении, при котором жители страны больше не могут игнорировать критическое состояние экономики. Об этом 19 сентября сообщило издание Politico.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

«После многих лет игнорирования того, что было ясно всему остальному миру, немцы постепенно начинают осознавать реальность… Они находятся в условиях надвигающегося экономического апокалипсиса», — говорится в материале.

Отмечается, что экономика Германии столкнулась одновременно с массовым оттоком крупной промышленности, разрушением инфраструктуры, нехваткой инноваций и резким ухудшением демографической ситуации.

Как указали авторы материала, экономика ФРГ приходила в упадок в течение длительного времени, а власти страны игнорировали этот процесс, уделяя внимание конфликту на Украине и миграционной политике.

Существенным толчком к осознанию состояния, в котором находится экономика, стали возможное закрытие заводов автомобильного концерна Volkswagen и решение производителя микропроцессоров Intel отложить расширение мощностей в Германии.

«В недавнем телевизионном опросе, в котором немцев попросили назвать самые важные проблемы страны, экономика оказалась на втором месте», — подчёркивают авторы.

Как передавало ИА Регнум, ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек признал, что экономическое развитие Германии не является удовлетворительным. По его словам, стагнация экономики страны, переживающей период слабого экономического роста с 2018 года, оказалась более стойкой, чем ожидалось.

В начале года агентство Bloomberg предупредило, что экономика Германии столкнётся с новыми серьёзными вызовами на фоне разразившегося в стране кризиса. Ещё больше ситуация усугубилась с момента начала украинского конфликта, который привёл к резкому росту цен на электроэнергию, необходимую для производств.

По данным национальных статистических служб, темп роста экономики Германии по итогам 2023 года составил лишь 0,3%. Россия же заняла пятое место среди стран «Большой двадцатки» (3,6%). Наиболее высокие темпы экономического роста показали Индия (7,3%), Китай (5,2%), Индонезия (5,1%) и Турция (4,5%).