Москва, 20 сентября, 2024, 01:57 — ИА Регнум. Специальная военная операция завершится до конца текущего года либо перейдёт в другую стадию, заявил 19 сентября замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апти Алаудинов

«Я более чем уверен, что СВО завершится в этом году… Либо спецоперация завершается в этом году, либо она переходит в совсем другую стадию, где будут применены уже все виды вооружений», — заявил Алаудинов в эфире программы «60 минут», отрывок из которого опубликован в его Telegram-канале.

Он также выразил уверенность, что западные союзники киевского режима не готовы к такому развитию событий, в связи с чем Запад и Украина будут пытаться договориться о завершении конфликта на российских условиях.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября Апти Алаудинов заявил, что Россия уже одержала победу в специальной военной операции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя его слова, подчеркнул, что РФ для победы в спецоперации ещё многое предстоит сделать.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что РФ продолжит выполнять задачи, поставленные в рамках специальной военной операции, для обеспечения безопасности. Глава государства также отмечал, что Запад продолжает оказывать киевскому режиму военную, финансовую и политическую помощь, используя при этом Украину в качестве орудия для борьбы с Россией.