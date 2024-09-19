Санкт-Петербург, 20 сентября, 2024, 01:32 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко 19 сентября во время выступления на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге рассказала анекдот про женщин.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

«Две женщины сидели вдвоём в тюрьме 10 лет. Так вышло, что освободились одновременно. Вышли за ворота. И проговорили ещё два часа», — процитировала она текст этой шутки. Её слова приводит KP.RU.

Спикер верхней палаты парламента отметила, что ей очень нравится указанный анекдот. По её словам, эта история характеризует многих женщин.

Вместе с тем Матвиенко подчеркнула, что решения, принятые на Евразийском женском форуме, всегда реализуются.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября на IV Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге выступил президент России Владимир Путин. В своей речи он отметил, что российские женщины знают, как нужно грамотно совмещать семью и профессиональные достижения. По словам главы государства, этот секрет мужчины не могут разгадать.

IV Евразийский женский форум открылся в Санкт-Петербурге 18 сентября. Он завершится 20 сентября.