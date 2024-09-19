Ухань, Китай, 20 сентября, 2024, 01:20 — ИА Регнум. Американские и европейские учёные в рамках исследования структуры обрывков генома и генетического разнообразия коронавируса пришли к выводу, что рынок в китайском городе Ухань является первоначальным очагом распространения COVID-19. Результаты исследования опубликованы 19 сентября в научном журнале Cell.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Эпидемиологически было установлено, что начало пандемии COVID-19 связано с рынком морепродуктов в Ухане… Одни из самых ранних известных случаев заражения так или иначе связаны с рынком «Хуанань», — говорится в материале.

Отмечается, что ретроспективный обзор ранних случаев заболевания выявил 174 пациентов, заразившихся коронавирусом, и 32% из них имели подтверждённую связь с рынком в Ухане. Остальные же пациенты проживали в непосредственной близости от этого места. Кроме того, в районах, окружающих рынок, были зафиксированы первые случаи летального исхода от пневмонии при заражении COVID-19.

Также специалисты установили, что на рынке продавались в числе прочего млекопитающие, среди которых были бамбуковые крысы, енотовидные собаки и циветты, которые были идентифицированы как промежуточные носители вируса.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2023 года Национальная разведка США представила отчёт расследования о причинах возникновения пандемии коронавируса. Специалисты не нашли подтверждений гипотезы об утечке биоматериала в институте вирусологии в Ухане, где до начала пандемии вирусологи проводили исследования коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также склоняется к версии о распространении COVID-19 естественным путём.