Одесса, Украина, 20 сентября, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Распоряжение о демонтаже памятника русскому поэту Александру Пушкину, установленного в центре Одессы, подписано военной администрацией региона. Об этом 19 сентября сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер в интервью, опубликованном в YouTube-канале «Сила городов».

Цитата из видео «Памятник Пушкину снесли в центре Киева» В Киеве снесли самый старый городской памятник А. С. Пушкину

«Подписано распоряжение о его сносе, мы его будем сносить», — так ответил Кипер на вопрос о дальнейшей судьбе памятника Пушкину.

Дискуссия о сносе памятника Пушкину в центре Одессы продолжается уже не первый год. В августе мэр Одессы Геннадий Труханов заверил общественность, что памятник останется на месте, так как он является историческим и культурным наследием. Труханов напомнил, что монумент создан и установлен в 1889 году на средства, собранные горожанами по их инициативе.

В 2015 году на Украине приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.

В 2022 году в связи с началом спецоперации на Украине началась вторая волна уничтожения и переименования всего, что связано с Россией. Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ сообщили, что в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Они отметили, что чаще всего на их место приходят топонимы нацистского происхождения.

Ранее ИА Регнум сообщало, что депутаты киевского горсовета поддержали очередное переименование нескольких городских объектов, названных в честь русских учёных и деятелей культуры, в рамках проекта «дерусификации». 19 сентября Верховная рада утвердила новые названия более чем 300 населённых пунктов. В результате переименования на Украине появятся такие населённые пункты, как Новый Париж и село Масонов.

1 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он против переименования улиц города. По его словам, закон о деколонизации топонимов принуждает жителей города отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом.

Украина из-за переименования топонимов стала страной неизвестных улиц и потерянных смыслов, считает депутат Верховной рады Максим Бужанский. Украинцы давно поняли, что смысла в законе о деколонизации топонимов нет, добавил он.