Москва, 20 сентября, 2024, 00:54 — ИА Регнум. Россия готова отстаивать свои интересы в Арктическом регионе в военном, политическом и военно-техническом плане. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью для цикла документально-постановочных фильмов «Советский прорыв», опубликованном 19 сентября на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Арктика

«Мы видим, как НАТО наращивает усилия, связанные с возможными кризисами в Арктике. Наша страна полностью готова отстаивать свои интересы в военном, политическом и военно-техническом плане», — заявил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что Арктика не является территорией Североатлантического альянса, заявляющего о своих интересах в Арктическом регионе и идущего по пути глобализации и самоутверждения в качестве мирового жандарма.

Лавров напомнил о 13-й сессии Арктического совета, который состоялся в мае 2023 года в Салехарде и по итогам которого было принято совместное заявление, подчёркивающее необходимость сохранения мирной Арктики в качестве территории добрососедства, стабильности и сотрудничества. По его словам, Россия продолжит отстаивать эти принципы.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября помощник президента России и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что НАТО стремится к милитаризации Арктики и пытается помешать российской деятельности в северных широтах. Согласно обновлённой Арктической стратегии США, Вашингтон на фоне расширения сотрудничества между Россией и Китаем рассматривает Арктику как регион, доступный для соперничества.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что Арктика обладает колоссальными экономическими возможностями, поэтому РФ связывает регион с обеспечением национальной безопасности и укреплением энергетического потенциала. По его словам, развитие территорий Арктического региона является неоспоримым приоритетом России.