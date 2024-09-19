Варшава, 20 сентября, 2024, 00:51 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США, бывший руководитель Белого дома Дональд Трамп решил отменить встречу с главой Польши Анджеем Дудой, сообщила 19 сентября радиостанция Polskie Radio со ссылкой на представителя штаба республиканца.

Matt Johnson Дональд Трамп

Мероприятие должно было пройти в американском штате Пенсильвания. Журналисты утверждают, что ранее штаб Трампа подтвердил участие политика в церемонии открытия памятника в честь «солидарности и борьбы польского народа за независимость после 1945 года». На мероприятии также должен был присутствовать Дуда.

Причины решения Трампа отменить встречу в штабе не назвали.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября ФБР сообщило об инциденте со стрельбой в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где Трамп играл в гольф в клубе Trump International Golf. Экс-президент не пострадал.

Правоохранительные органы задержали 58-летнего Райана Уэсли Рута. Мужчине предъявили обвинения в приобретении и хранении огнестрельного оружия со сточенным серийным номером. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.