Москва, 19 сентября, 2024, 23:56 — ИА Регнум. Тверской суд Москвы зарегистрировал новый административный протокол на вокалиста группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), сообщили журналистам в суде.

VK / Володя Котляров

«Суд 18 сентября зарегистрировал административный протокол в отношении Котлярова», — сказал представитель судебной инстанции, слова которого приводит интернет-газета «Ридус».

Протокол касается дискредитации Вооружённых сил России. В середине июня суд уже оштрафовал Котлярова за аналогичное правонарушение. Размер взыскания составил 50 тысяч рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст РФ внёс Владимира Котлярова в реестр иностранных агентов в сентябре 2023 года. Ведомство уточняло, что музыкант открыто выступал в поддержку Украины, осуществлял деятельность, направленную на формирование антироссийских взглядов, а также принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Кроме того, министерство отмечало, что Котляров поддерживал проведение терактов на территории России и распространял ложную информацию о политике и решениях российских властей.