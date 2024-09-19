Киев, 19 сентября, 2024, 23:05 — ИА Регнум. Психически нестабильные и опасные для общества люди приходят на фоне конфликта на сторону Украины. Об этом 19 сентября рассказал воевавший на Украине американский наёмник Малкольм Нэнс в статье для газеты Washington Post.

Иван Шилов ИА Регнум

Как пояснил журналист, после начала конфликта в 2022 году правительство Украины выстраивало оборону страны буквально на ходу и таким образом предоставило множество возможностей для заработка или «переосмысления себя». В качестве примера Нэнс привёл такого психически нестабильного персонажа, как Райан Уэсли Рут, который покушался на экс-президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа.

Нэнс отметил, что Киеву следовало быть избирательнее и не допускать на Украину многих наёмников и представителей НКО. Журналист пояснил, что, пользуясь ситуацией, в ряды ВСУ устремились люди, страдающие от психических заболеваний и находившиеся в розыске за серьёзные преступления, в том числе за убийство и насилие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным The New York Post, украинские формирования не взяли в ряды своих иностранных наёмников Райана Уэсли Рута, которого обвиняют в покушении на экс-президента США и кандидата на пост главы государства от республиканцев Дональда Трампа, так как сочли его «чокнутым». Рут пытался попасть в ряды «Иностранного легиона» ВСУ, но ему отказали.

Отмечалось, что на Украине нередко в ряды ВСУ стремятся психически нестабильные люди. Как пояснили наёмники, Руту отказали лишь потому, что он выглядел «более безумным и опасным», чем многие добровольцы. Наёмники и добровольцы «Иностранного легиона» ВСУ опасаются, что информация о Руте на Украине может обернуться «сокрушительным ударом» по поддержке Киева со стороны Вашингтона.

15 сентября Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило об инциденте со стрельбой у гольф-клуба Trump International в Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), в котором в это время находился Трамп. Политик не пострадал в результате инцидента. Открывшего стрельбу правоохранители задержали. Им оказался 58-летний Рут.

Подозреваемому предъявили обвинения по двум пунктам, связанным с приобретением и хранением огнестрельного оружия со сточенным серийным номером. По информации телеканала CNN, задержанному грозит до 20 лет тюремного заключения и штраф в размере до 500 тыс. долларов.