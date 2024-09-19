Вашингтон, 19 сентября, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не поддерживают наступательные операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ни в секторе Газа, ни в районе северной границы с Ливаном. Об этом 19 сентября заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум Армия Израиля

«Мы не собираемся поддерживать наступательные наземные операции, которые они проводят, будь то на севере или в секторе Газа», — сообщила она в ходе брифинга.

По её словам, США готовы оказывать Израилю поддержку исключительно в вопросах обороноспособности. Сингх также добавила, что Вашингтон выступает против действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и убеждён в необходимости дипломатического урегулирования.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о перераспределении сил на северное направление, заявив о «новой фазе» вооружённого конфликта с Ливаном. Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал восстановить безопасность на севере страны.

19 сентября стало известно, что начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на северной границе с Ливаном.