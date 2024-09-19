В Пентагоне заявили, что США не поддерживают операцию Израиля в Ливане
Пентагон: США не поддерживают операции Израиля в Ливане и Газе
Вашингтон, 19 сентября, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не поддерживают наступательные операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ни в секторе Газа, ни в районе северной границы с Ливаном. Об этом 19 сентября заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
«Мы не собираемся поддерживать наступательные наземные операции, которые они проводят, будь то на севере или в секторе Газа», — сообщила она в ходе брифинга.
По её словам, США готовы оказывать Израилю поддержку исключительно в вопросах обороноспособности. Сингх также добавила, что Вашингтон выступает против действий, которые могут привести к эскалации конфликта на Ближнем Востоке, и убеждён в необходимости дипломатического урегулирования.
Как передавало ИА Регнум, 18 сентября министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил о перераспределении сил на северное направление, заявив о «новой фазе» вооружённого конфликта с Ливаном. Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал восстановить безопасность на севере страны.
19 сентября стало известно, что начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви утвердил планы продолжения боевых действий на северной границе с Ливаном.