Москва, 19 сентября, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Суд постановил арестовать первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries в центре Москвы, 19 сентября сообщили «Известия» со ссылкой на свой источник.

ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем

Также, по его информации, следствие попросило суд взять под стражу 27 человек, которых задержали после случившегося.

18 сентября ИА Регнум со ссылкой на источник сообщило, что в районе главного офиса Wildberries в центре Москвы прозвучали выстрелы. Позже основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что офисы компании подверглись попытке рейдерского захвата, которую предприняла группа вооружённых лиц.

По её словам, среди этих людей был её супруг Владислав Бакальчук, который в свою очередь утверждал, что в офисе компании в Романовом переулке должен был состояться очередной раунд переговоров, посвящённых финансированию строительства новых складов Wildberries.

Согласно сведениям следственных органов, в результате стрельбы пострадали семь человек, двое из которых являются сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на вызов. Ещё два человека скончались от полученных ранений.

СК России возбудил уголовное дело по четырём статьям УК РФ, в том числе по ст. 105 («Убийство») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»). 19 августа стало известно, что Владиславу Бакальчуку предъявили обвинения. Он задержан на 48 часов.