Москва, 19 сентября, 2024, 21:39 — ИА Регнум. Мужчина, угрожавший учительнице в школе № 71 города Челябинска, задержан, он принёс извинения. Об этом 19 сентября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

пресс-служба СУ СК России

Она отметила, что полицейские в кратчайшие сроки установили нарушителя. В отношении него составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материал будет направлен в суд.

«Ближайшую ночь мужчина проведёт в отделе полиции. За совершение мелкого хулиганства правонарушитель ответит по всей строгости закона — ему грозит до 15 суток административного ареста. Теперь у него будет время подумать о своём поступке», — написала Волк в Telegram-канале.

Она добавила, что до заседания суда мужчина будет находиться в специальном помещении для задержанных лиц.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 19 сентября в школе № 71 Челябинска родитель угрожал расправой учительнице, которая попросила его сына общаться на русском языке. По словам очевидцев, конфликт разгорелся после того, как педагог сделала замечание пятикласснику. Тот в ответ пригрозил, что позовёт отца.

Приехавший родитель начал на повышенных тонах и в нецензурной форме угрожать учительнице и пообещал, что она больше не будет работать в школе.

После инцидента женщину увезли в больницу. Пострадавшая — учительница математики с 34-летним стажем. СК начал проверку по ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), ст. 213 УК РФ (хулиганство).