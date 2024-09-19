Москва, 19 сентября, 2024, 21:23 — ИА Регнум. Первый апелляционный суд общей юрисдикции освободил осуждённую ранее за покушение на дочь в 2007 году Антонину Мартынову, заменив ей реальный срок на восемь лет условного заключения.

Ирина Евдокимова/ТАСС

«Смягчить наказание в виде лишения свободы до восьми лет на основании статьи 73 УК РФ (условный срок) с испытательным сроком в течение четырёх лет», — говорится в решении суда.

Суд постановил изменить приговор, учтя в качестве смягчающих обстоятельств её поведение после совершения преступления. Её действия посчитали попыткой загладить причинённый вред потерпевшей.

Как передавало ИА Регнум, Мартынова является женой главреда издания «Новая газета — Европа» (организация, признанная в РФ нежелательной) Кирилла Мартынова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Пострадавшая девочка — её дочь от первого брака.

Мартынову обвинили в покушении на жизнь дочери Алисы в феврале 2007 года, когда девочке было 2 года и 7 месяцев. Ребёнок упал в лестничный пролёт одного из новгородских общежитий, получив сотрясение мозга, перелом челюсти и ушибы.

Прокуратура Великого Новгорода в марте возбудила уголовное дело против Мартыновой по статье о покушении на убийство. Основанием для этого стали показания 11-летнего мальчика, который рассказал, что видел, как «старшая девочка сбросила младшую».

Женщину арестовали в апреле, но в мае суд признал арест незаконным на волне общественной поддержки обвиняемой, которую организовал Мартынов. Выйдя на свободу, Мартынова скрылась вместе с дочерью, её объявили в розыск.

Обвиняемую нашли только в апреле 2024 года в Ставропольском крае. Она к тому времени называла дочь Марией, девушка не помнила первого имени. Дочь не ходила в школу, училась дома, паспорт ей не оформили. Суд в мае приговорил Мартынову к девяти годам колонии общего режима.