Москва, 19 сентября, 2024, 20:51 — ИА Регнум. Телеканал ТНТ принял решение закрыть шоу Comedy Club. Прощальный выпуск передачи выйдет 20 сентября в 21:00.

VK/Газпром-Медиа Холдинг

«Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается», — процитировали креативного продюсера программы Гарика Харламова на странице холдинга «Газпром-медиа» в соцсети «ВКонтакте».

Съёмки последнего выпуска посетят участницы «Женского стендапа», актёры шоу «Однажды в России», телеведущий Дмитрий Дибров, актриса Наталья Бочкарёва, бывший резидент Comedy Гавриил Гордеев и генеральный продюсер и основатель шоу Артур Джанибекян. Также будут другие известные гости.

Сообщается, что в общей сложности вышли 20 сезонов передачи, в которых показали более 800 выпусков. Шоу получило две премии ТЭФИ в номинациях «Юмористическая программа/шоу» и «Развлекательное звездное шоу прайм-тайма».

Впервые передачу показали на телевидении 23 апреля 2005 года. Харламов был резидентом Comedy Club с самого начала. Он стал продюсером шоу в 2024 году. Идею создать шоу предложил участник команды «Новые армяне» из «Клуба весёлых и находчивых» Арташес Саркисян. Он увидел похожее шоу в США.

Российско-армянский режиссёр Сарик Андреасян в сентябре 2022 года заявил, что Comedy Club «победил» КВН, так как оперативно выходит каждую неделю, а «Клуб весёлых и находчивых» — через три месяца после съёмок. Для каждого шоу важно, чтобы шутки были актуальными, отметил он.