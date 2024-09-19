Москва, 19 сентября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Руководство Москвы выставило на продажу 70 участков в Восточном, Троицком и Новомосковском административных округах под возведение частных домов, сообщил 19 сентября заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Физические лица могут приобрести у города свыше 8,6 га земли для индивидуального жилищного строительства <…> На них можно построить более 35 тыс. кв. м недвижимости», — процитировала его пресс-служба мэрии мегаполиса.

Площадь участков составляет от восьми до 26 соток. Желающим их купить нужно подать заявление в Департамент городского имущества. Со списком участков и правилами обращения можно ознакомиться странице сайта городской администрации.

Договор о продаже земли оформят через 30 дней после подачи заявки. Если будет более одного претендента на участок, его распределят с помощью торгов. Начальную цену назначат в размере кадастровой стоимости.