* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 19 сентября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы продлил срок ареста подорвавшему автомобиль на севере Москвы Евгению Серебрякову (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) до конца октября. Об этом 19 сентября сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции.

Михаил Синицын/ТАСС

«Удовлетворено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей в отношении Серебрякова Евгения Николаевичана срок 1 месяц, до 24 октября 2024 года», — указано в Telegram-канале судов.

Как передавало ИА Регнум, 24 июля в одном из жилых дворов Москвы взорвался легковой автомобиль. Водителю оторвало ступни, а сидевшая рядом с ним женщина получила рваные раны лица. Взрывом выбило стёкла в доме, ещё пять автомобилей были повреждены.

Серебрякова задержали в Турции, куда он прибыл на самолёте. В операции принимала участие турецкая разведка, Европол, управление по борьбе с терроризмом и департамент региональной полиции. В ночь на 26 июля Серебрякова доставили из Турции в Москву.

В ходе допроса он признался, что действовал по указанию Службы безопасности Украины. Серебрякову пообещали от $10 до $20 тыс. за совершение преступления. Он также рассказал, что собирал бомбу под контролем куратора из СБУ. Мужчину обвинили в покушении на убийство и незаконном обороте взрывных устройств.

22 августа ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов в интервью главреду ИА Регнум Марине Ахмедовой рассказал, что Серебряков был отчислен за неуспеваемость. 26 августа Росфинмониторинг внёс Серебрякова в перечень террористов и экстремистов.