Москва, 19 сентября, 2024, 19:38 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласовал проведение переговоров с Узбекистаном о предоставлении этой стране доступа к сигналу навигационной системы ГЛОНАСС. Соответствующее распоряжение опубликовано 19 сентября на официальном портале правовой информации.

Jürgen Treutler

«Принять предложение правительства РФ о проведении переговоров о заключении соглашения <…> о предоставлении доступа Республике Узбекистан к сигналу высокой точности российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС», — говорится в документе.

Как сообщало ИА Регнум, 26 мая Путин прибыл в Узбекистан с государственным визитом. Российский лидер обсудил с главой республики Шавкатом Мирзиёевым перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам. По итогам встречи главы государств подписали совместное заявление и заключили соглашение о сотрудничестве в строительстве АЭС на территории республики. Россия выразила готовность построить в Узбекистане атомные электростанции малой мощности.

17 мая Путин заявил, что гордится тем, что в России создали ГЛОНАСС. Он отметил, что система работает успешно, действует полноценная российская спутниковая группировка.

Систему ГЛОНАСС развернули для полного покрытия Земли в сентябре 2010 года. На околоземную орбиту запустили 24 спутника. В октябре 2022 года НПП «Радиосвязь» холдинга «Росэлектроника» (входит в «Ростех») объявило о разработке новых наземных станций, которые повышают точность ГЛОНАСС.