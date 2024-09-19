Вашингтон, 19 сентября, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Учения Военно-морского флота (ВМФ) России «Океан — 2024» напомнили, что нельзя недооценивать силу Москвы, у которой есть возможность проецировать её по всему миру, отметил колумнист газеты The Washington Post Ли Хокстейдер 19 сентября.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«У Москвы остаётся достаточно возможностей для проецирования своей силы по всему миру», — подчеркнул эксперт в публикации.

Также он указал, что о силе России часто забывают на фоне растущей угрозы со стороны Китая, который указан в доктрине национальной безопасности США как приоритетная угроза.

Российские учения проходили в Северной Атлантике и Тихом океане, а также в Средиземном, Каспийском и Балтийском морях. В них было задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил (ВКС), около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава.

Как передавало ИА Регнум 16 сентября, учения разделили на два этапа. В ходе первого отрабатывалось развёртывание группировок сил в назначенных полигонах боевой подготовки, на втором участники СКШУ были задействованы в розыгрыше «боевых действий» по поражению стратегически важных объектов и сил условного противника, высадке морских десантов на необорудованное побережье и защите объектов морской экономической деятельности и стратегических коммуникаций.

Во время старта учений, 10 сентября, президент Владимир Путин заявил, что страна должна быть готова к любому развитию событий, а Вооружённые Силы — к обеспечению надёжной защиты суверенитета и национальных интересов государства и отражению возможной военной агрессии в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне.