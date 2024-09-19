Бейрут, 19 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Израильские истребители сымитировали налёт на столицу Ливана Бейрут во время трансляции выступления генерального секретаря движения «Хезболла» Хасана Насраллы. Об этом 19 сентября сообщает ТАСС.

U. S. Air Force Истребитель F-16 ВВС Израиля

Отмечается, что израильские самолёты пролетели над Бейрутом на малой высоте, создав впечатление воздушной атаки. При этом их неожиданное вторжение вызвало панику у жителей.

После этого истребители сделали второй заход и преодолели над городом звуковой барьер, вызвав несколько сильных хлопков.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви утвердил планы продолжения военных действий на северной границе с Ливаном.

До этого израильская армия ударила по объектам «Хезболлы». Их целью было названо сокращение потенциала организации. Подчёркивалось, что эти действия позволят достичь ряда военных целей и вернуться израильтянам с севера страны в свои дома.

18 сентября в Ливане начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. По данным телеканала «Аль-Нахар», рации были закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла в стране 17 сентября.

По информации источника Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных членами «Хезболлы», за несколько месяцев до последних событий.

Газета The New York Times указала, что спецслужбы Израиля отправили на пейджеры жителей Ливана перед подрывом сообщения на арабском языке со звуковым сигналом, похожие на послание от высшего руководства ливанского движения.

Хасан Насрулла 19 сентября заявил, что взрыв электронных устройств в Ливане является масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны. Он подчеркнул, что произошедшее является военным преступлением.