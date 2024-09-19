Киев, 19 сентября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Депутаты киевского горсовета поддержали очередное переименование нескольких городских объектов, названных в честь русских учёных и деятелей культуры, в рамках проекта «дерусификации». Об этом сообщила 19 сентября пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГГА).

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Проводим комплексный процесс дерусификации. В многовековом Киеве не должно остаться наименований, связанных с Россией, ее советским и имперским прошлым», — приводит пресс-служба слова секретаря Киевского совета Владимира Бондаренко.

Так, улицы Есенина и Тургенева получили имена Скарбова и Мыколы Волковича соответственно. Также были переименованы Бехтеревский переулок и улицы Боткина, Брюсова и Станиславского.

Как передавало ИА Регнум 19 сентября Верховная рада утвердила новые названия более чем 300 населённых пунктов. В результате переименования на Украине появятся такие населённые пункты, как Новый Париж и село Масонов.

18 августа эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ сообщили, что в Киеве с 2014 года переименовали 555 улиц, названия которых связаны с русским и советским прошлым. Они отметили, что чаще всего на их место приходят топонимы нацистского происхождения.

1 августа мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он против переименований улиц города. По его словам, закон «о деколонизации топонимов» принуждает жителей города отказаться от всего того, что сделало Одессу «мировым брендом».

В 2015 году на Украине приняли «декоммунизационный пакет законов», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками и положил начало массовой дерусификации топонимов. После этого в стране началась кампания по демонтажу памятников и переименованию топографических объектов, связанных с историей СССР.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в марте 2022 года, говоря о дерусификации Украины, заявил, что идея изгнания русских долгое время занимает умы украинских политиков. Глава МИД отметил, что дерусификация по логике Киева означает, что этнические русские не должны иметь ни своей идентичности, ни языка, ни истории в этой стране.