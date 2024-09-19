Москва, 19 сентября, 2024, 18:39 — ИА Регнум. Специалисты завершили работы по реабилитации Изютинского пруда, расположенного в Южном административном округе Москвы, сообщил 19 сентября заместитель мэра столицы Пётр Бирюков.

ГУП «Мосводосток»

«Водоём находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдалась эрозия береговой полосы», — процитировала его пресс-служба комплекса городского хозяйства мегаполиса.

В ходе реабилитационных работ из водоёма достали почти 2 тыс. куб. м ила, отремонтировали береговую полосу длиной 276 м, сформировали зону биоплато площадью 359 кв. м. Откосы пруда отсыпали гранитным щебнем, в нижней части использовали габионные конструкции.

После проведения работ водоём снова стал комфортным местом для отдыха. Бирюков отметил, что в столице регулярно обследуют водоёмы и принимают решения об их реабилитации, если выявляют проблемы.